Собянин: число самозанятых в Москве превысило миллион человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Куташева Арина

За три с половиной года с момента введения в столице налога на профессиональный доход (НПД) число самозанятых москвичей превысило миллион человек, что составляет 15% от всех работающих горожан. Об этом в своем блоге рассказал Сергей Собянин.

"Новые технологии позволяют многим людям самостоятельно находить применение своим способностям и талантам. И вместо трудоустройства они выбирают работу на себя. <...> Но никто даже не представлял себе подлинных масштабов этого явления, пока наш город не стал участником федерального эксперимента по внедрению специального налога на профессиональный доход", – написал мэр.

Он объяснил, что НПД, который составляет всего 4–6% от дохода, дает работающим на себя гражданам возможность выйти из "серой" зоны, расширить круг своих клиентов. Такой налоговый режим предпочитают дизайнеры, художники, репетиторы, IT-специалисты, строители и даже курьеры с водителями.

Введение нового налога не только дало возможность горожанам легализовать свое дело, но и увеличило поступления в бюджет. С января по апрель 2022 года самозанятые заплатили в виде налогов 2,3 миллиарда рублей, что примерно в два раза больше, чем годом ранее.

Помимо особого налогового режима, самозанятым в столице предоставляются различные меры поддержки, для них работают консультативные площадки, например "Малый бизнес Москвы". Также создана экосистема "Все о самозанятости от А до Я", где размещены все необходимые сервисы и услуги, обучающие программы.

Получить новые навыки, чтобы начать работать на себя, можно в "Технограде" на ВДНХ, а сервис "Проекты и потребности" позволяет присоединиться к командам, работающим над созданием инновационных продуктов.

"Самозанятость может быть временной или постоянной. Может быть основным занятием или подработкой... <...> Самозанятость подходит студентам и молодым мамам, состоявшимся профессионалам и пенсионерам. <...> Поэтому правительство Москвы будет и впредь поддерживать стремление москвичей к открытию и продвижению своего дела", – подытожил градоначальник.

Ранее стало известно, что находящиеся в поиске работы москвичи, которые проходят обучение по программам среднего или дополнительного профессионального образования, получат поддержку от города. Они смогут вернуть до 95% потраченных на обучение средств, но не больше 60 тысяч рублей.

