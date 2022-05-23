Инженеры смогут повысить квалификацию в "Московской технической школе"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

"Московская техническая школа" вместе с Московским техническим университетом связи и информатики открыла набор на новый поток обучения инженеров по направлению "Технологии связи". Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что второй учебный поток запустили из-за потребности столичных предприятий в практико-ориентированных специалистах. По его словам, ранее похожее обучение прошли 75 инженеров.

"Москва является лидером технологической промышленности и продолжает развитие в области высоких технологий и подготовки квалифицированных кадров", – сказал Ефимов.

В новом потоке специалисты смогут пройти обучение по одной из трех программ, которые длятся 72 часа.

"По завершении обучения студентам выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца. Принять участие в программе "Специалист в области систем беспроводной связи 5G" смогут студенты различного уровня подготовки, остальные программы рассчитаны на профессионалов", – рассказал руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Программа "Специалист в области систем беспроводной связи 5G" даст начальные знания и навыки в сфере технологий, которые являются основой промышленного интернета. Участники программы "Цифровая трансформация на основе технологий программно-конфигурируемых сетей SDN/NFV" смогут изучить системы управления телекоммуникационными сетями и автоматизации сетевых процессов в облачной инфраструктуре. На программе "Квантовые коммуникации" специалистов готовят на базе действующей квантово-защищенной сети.

Подать заявку на обучение можно на инвестиционном портале Москвы.

Ранее сообщалось, что около 35 тысяч столичных предпринимателей с апреля 2022 года воспользовались сервисом по подбору антикризисных мер поддержки. Ефимов рассказал, что бизнесу предоставляют административные послабления, чтобы поддержать уровень занятости. Чаще всего пользователи интересовались льготными кредитными программами для малого среднего бизнеса и самозанятых.

