Ефимов сообщил о росте инвестиций в коммерческую недвижимость Москвы в 3,6 раза

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
Объем инвестиций в коммерческую недвижимость вырос в 3,6 раза, до 83,5 миллиарда рублей, в первом квартале 2022 года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Он отметил, что данный объем инвестиций составляет 82% от общей суммы вложений во всех регионах России. Годом ранее этот показатель достигал 45%.
"Увеличение доли вызвано главным образом ростом объема инвестиций в площадки под девелопмент на фоне высокого спроса на жилье в городе. В результате сегодня Москва является безоговорочным лидером среди российских регионов по сумме вложений в коммерческую недвижимость", – сказал Ефимов.
В свою очередь, глава департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов добавил, что к началу апреля в столице велось строительство 200 зданий общей площадью свыше 1,6 миллиона квадратных метров в то время, как в начале января строились 142 объекта площадью 1,6 миллиона квадратных метров.
"Сегодня на офисные помещения приходится 40% из всего объема возводимых площадей, 35% – на многофункциональные объекты, 15% – на склады, 11% – на торговые помещения. Около трети строительных площадок расположены в Центральном и Западном административных округах. В пятерку лидеров по количеству строящихся объектов вошли также Южный, Северный и Северо-Восточный округа", – рассказал Пуртов.
Ранее стало известно, что предприниматели получат возможность взять в аренду у города 24 нежилых помещения на льготных условиях. С победителями земельно-имущественных торгов заключат договоры на 10 лет. Заявки на участие в торгах принимаются до 27 мая, 17 и 24 июня.
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