Андрей Бочкарев отметил рост популярности в Москве онлайн-услуг в сфере строительства

12:05
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Государственными услугами в сфере строительства в электронном виде с начала 2022 года воспользовались свыше 55 тысяч раз, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"Наибольшее число заявок – более 10,2 тысячи – поступило в адрес Мосгоргеотреста на контрольно-геодезическую съемку. В Москомархитектуру на приемку документации для ведения сводного плана подземных коммуникаций и сооружений застройщики направили почти 7,4 тысячи запросов, а на приемку результатов инженерных изысканий – почти 3,7 тысячи обращений", – рассказал Бочкарев.
Он отметил, что каждый год появляется все больше электронных сервисов, упрощающих жизнь застройщикам. Также увеличивается число госуслуг, которые можно получить онлайн.
Перевод госуслуг в электронный вид существенно уменьшает сроки получения документов, количество необходимых согласований, способствуя снижению административных барьеров, добавил Бочкарев.
Ранее заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что все межведомственные услуги по регистрации московской недвижимости будут переведены в электронный вид до конца года.
Он подчеркнул, что услуги в сфере госрегистрации прав и кадастрового учета благодаря проекту будут доступнее для заявителей, а их оказание – более оперативным. Кроме того, специалисты департамента городского имущества Москвы смогут анализировать в режиме онлайн документы по сделкам с недвижимым имуществом и направлять их в Росреестр на регистрацию без личного участия граждан.
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