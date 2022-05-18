Андрей Бочкарев отметил рост популярности в Москве онлайн-услуг в сфере строительства

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Государственными услугами в сфере строительства в электронном виде с начала 2022 года воспользовались свыше 55 тысяч раз, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Наибольшее число заявок – более 10,2 тысячи – поступило в адрес Мосгоргеотреста на контрольно-геодезическую съемку. В Москомархитектуру на приемку документации для ведения сводного плана подземных коммуникаций и сооружений застройщики направили почти 7,4 тысячи запросов, а на приемку результатов инженерных изысканий – почти 3,7 тысячи обращений", – рассказал Бочкарев.

Он отметил, что каждый год появляется все больше электронных сервисов, упрощающих жизнь застройщикам. Также увеличивается число госуслуг, которые можно получить онлайн.

Перевод госуслуг в электронный вид существенно уменьшает сроки получения документов, количество необходимых согласований, способствуя снижению административных барьеров, добавил Бочкарев.

Ранее заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что все межведомственные услуги по регистрации московской недвижимости будут переведены в электронный вид до конца года.

Он подчеркнул, что услуги в сфере госрегистрации прав и кадастрового учета благодаря проекту будут доступнее для заявителей, а их оказание – более оперативным. Кроме того, специалисты департамента городского имущества Москвы смогут анализировать в режиме онлайн документы по сделкам с недвижимым имуществом и направлять их в Росреестр на регистрацию без личного участия граждан.

