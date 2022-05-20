Предприниматели смогут арендовать у Москвы 24 нежилых помещения по льготной ставке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Предприниматели получат возможность взять в аренду у города 24 нежилых помещения на льготных условиях. С победителями земельно-имущественных торгов заключат договоры на 10 лет, сообщает пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы со ссылкой на заммэра Владимира Ефимова.

Он напомнил, что аренда нежилых объектов по льготной ставке стала возможна с 2017 года как одна из мер поддержки бизнесменов. При этом с 2021 года право участвовать в специализированных торгах получили и самозанятые.

"Программа позволяет предпринимателям открывать новый или расширять существующий бизнес на выгодных условиях. По итогам 2021 года город сдал в аренду 305 нежилых помещений, а за I квартал 2022-го – более 60. Сегодня Москва предлагает для аренды 24 помещения, которые расположены в семи округах столицы", – отметил Ефимов.

Заявки на участие в торгах принимаются до 27 мая, 17 и 24 июня. Сами торги пройдут 3 и 24 июня, а также 1 июля. По пять объектов находятся в Северном и Юго-Западном административных округах столицы. Четыре помещения можно взять в аренду в Южном. Еще по три расположены на северо-востоке и в Зеленограде, несколько – на западе и востоке.

Отмечается, что на первых этажах и выше расположено 16 лотов. Самый большой, площадью 377,2 квадратных метра, выставлен в Головинском районе, а самый маленький (18,4 квадратных метра) – в районе Нагатинский Затон. При этом минимальная ставка аренды по таким помещениям начинается от 5 тысяч рублей за 1 квадратный метр в год.

Восемь объектов-участников находятся на цокольных и подвальных этажах. Наиболее просторное помещение можно арендовать в районе Свиблово, самое маленькое – в Крылатском. Цена по льготной ставке составляет 1 тысячу рублей в год за 1 квадратный метр.

По словам руководителя столичного департамента по конкурентной политике Ивана Щербакова, программа аренды на льготных условиях пользуется хорошим спросом у представителей малого и среднего бизнеса. Так, по итогам первого квартала текущего года уровень конкуренции на аукционах составил в среднем 18 участников на объект.

"Москва реализует на торгах подобные объекты во всех районах столицы, при этом предприниматели могут выбрать подходящее по площади, расположению, начальной стоимости и другим критериям помещение", – пояснил Щербаков.

Посмотреть все выставленные на торги объекты, изучить документы и правила проведения торгов можно на инвестиционном портале столицы в разделе "Имущество от города". Для поиска объектов с льготной начальной ставкой следует выбрать фильтр "СМП" в расширенном поиске. Узнать подробнее о льготной аренде городских помещений можно в рамках бесплатных консультаций для предпринимателей в ГБУ "Малый бизнес Москвы".

"В МБМ не только расскажут о действующих программах имущественной поддержки, но и подскажут, какие из них подходят конкретному бизнесу. Предприниматели также могут получить помощь в подборе городских помещений по заданным параметрам – от желаемой площади до цены за квадратный метр. Кроме того, здесь проконсультируют и по участию в имущественных торгах. Чтобы обратиться за поддержкой, достаточно оставить заявку на портале МБМ", – отметил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Ранее стало известно, что до конца мая кабмин Москвы передаст жителям многоквартирных домов и собственникам в нежилых зданиях права на 293 нежилых помещения общей площадью 41 тысяча квадратных метров. К таким помещениям, в частности, относятся чердаки и подвалы, технические помещения. Горожане смогут приспособить площади для технических и хозяйственных нужд.