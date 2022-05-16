"Торги Москвы": город выставил на торги участки под некапитальные ФОКи

Москва выставила на торги несколько земельных участков под некапитальные ФОКи. Есть локации сильно удаленные от центра столицы, например, сразу три объекта в Троицком административном округе, есть и в пределах МКАД – в Братеево и недалеко от метро "Сходненская".



Что касается видов спорта, то наиболее востребованы сейчас, по мнению экспертов, небольшие крытые манежи для минифутбола, волейбола, баскетбола. Независимо от локации, главное – тщательно считать затраты на будущее строительство и внимательно читать лотовую документацию. Об этом – в программе "Торги Москвы".