"Торги Москвы": продажи 8 нежилых помещений в центре столицы

Москва выставила на продажу восемь нежилых помещений в центре Москвы площадью от 13 до 263 квадратных метров. У пяти из восьми помещений есть отдельный вход. Объекты расположены на цокольных, первых и вторых этажах зданий. Начальная стоимость предлагаемых лотов варьируется от 3 до 43 миллионов рублей.

Подробнее – в программе "Торги Москвы".