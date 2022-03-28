"Торги Москвы": продажа квартир на городских аукционах

Жилье на городском аукционе покупается напрямую у собственников, то есть городских структур. При этом не надо тратиться на проверку документации, оценку и оформление договора купли-продажи.

Такие квартиры предлагает, например, КаПэ УГС, казенное предприятие "Управление гражданского строительства". А жилье в старых домах, в том числе по проектам редевелопмента, предлагает Центр управления городским имуществом. Для того, чтобы купить жилье на городских торгах, нужно лишь купить цифровую подпись, подать заявку на участие в электронном аукционе и затем расчетливо торговаться на нем за понравившийся лот. Подробнее – в программе "Торги Москвы".