С начала программы реновации в городе демонтированы 85 старых зданий – Бочкарев

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Свыше 570 тысяч квадратных метров жилья планируется построить по программе реновации на месте демонтированных старых домов, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, с начала программы реновации в 10 округах столицы было демонтировано 85 старых зданий.
"Территории после сноса домов вновь используют для жилищного строительства. Так, на их месте запланировано строительство новых жилых корпусов площадью более 570 тысяч квадратных метров", – приводятся слова Бочкарева на портале мэра и правительства Москвы.
В свою очередь, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин отметил, что с этого начала 2022 года было снесено пять зданий, еще 85 находятся в процессе подготовки к демонтажу.
По его словам, больше всего полностью расселенных и демонтированных домов находится в ЗАО, ЮЗАО и ТиНАО.
Ранее Бочкарев сообщил, что в Юго-Восточном округе Москвы в стадии строительства и проектирования находится 63 жилых дома по программе реновации. По словам Бочкарева, в округе под заселение уже передали 23 новых здания. Он отметил, что жители 64 старых домов находятся в процессе переезда или уже получили новое жилище.
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