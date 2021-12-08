Собянин утвердил площадки для строительства дополнительных объектов по программе реновации

11:11
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Сергей Собянин утвердил три площадки, на которых по программе реновации разместят один жилой дом и два нежилых объекта. Об этом сообщила пресс-служба мэра по итогам заседания президиума правительства Москвы.
Изменения вносятся в постановление правительства столицы от 26 сентября 2017 года № 708 ПП. На дополнительных территориях планируется построить многоквартирный дом для участников программы реновации, желающих приобрести дополнительную площадь или квартиру с большим количеством комнат, а также объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры.
Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что в Москве с января по конец ноября 2021 года по программе реновации в новые квартиры были расселены более 22 тысяч человек.
Всего с начала реализации программы реновации в новые квартиры переехали около 45,5 тысячи человек. Бочкарев отметил, что на данный момент проводится расселение 58 тысяч москвичей.
"Москва сегодня": за год больше 20 тыс человек переехали в новостройки по реновации
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