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Город

16:18

Шесть новостроек ввели в эксплуатацию в четырех округах Москвы по программе реновации

город реновация

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Шесть домов ввели в эксплуатацию в ноябре 2021 года в четырех округах Москвы. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

"Два из них расположены на юго-востоке столицы, еще два – на северо-востоке и по одному – в Южном и Юго-Западном округах", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова.

Новые дома расположились по адресам Ставропольская улица, владение 23/1 (Люблино), улица Шумилова, владение 4 (Кузьминки), Шереметьевская улица, владение 13, корпус 1 (Марьина Роща), Каспийская улица, владение 28, корпус 4 (Царицыно), Севастопольский проспект, владение 79 (Зюзино), а также микрорайон 3, корпус 53 в Лосиноостровском районе.

Кроме квартир с улучшенной отделкой, жильцы могут рассчитывать на благоустройство территории у дома, детские площадки, места для отдыха и занятий спортом.

"Всего же за 11 месяцев 2021 года в столице построено 75 жилых домов – это миллион квадратных метров жилой площади для переселения по программе реновации. В 2021 году наибольшее количество жилых домов введено в эксплуатацию в ЮВАО – 14 домов общей площадью 267,25 тысячи квадратных метров", – отметил Загрутдинов.

Лидером программы реновации стал столичный район Люблино. Там в эксплуатацию ввели семь домов общей площадью 130,67 тысячи квадратных метров.

Ранее сообщалось, что в Москве с января по конец ноября 2021 года более 22 тысяч человек были расселены в новые квартиры по программе реновации.

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