Строительство ЖК с социальной инфраструктурой в Войковском районе завершат до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Жилой комплекс с детским садом и физкультурно-оздоровительным комплексом в Старопетровском проезде на севере Москвы будет введен в эксплуатацию до конца года, заявил заместитель мэра Андрей Бочкарев. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

"До конца года в Войковском районе на севере Москвы завершится строительство трех жилых корпусов, детского сада на 85 мест и физкультурно-оздоровительного комплекса площадью более 1,7 тысячи квадратных метров. Эти объекты уже подключены к инженерным сетям", – сказал он Бочкарев.

Общая площадь комплекса составляет около 85 тысяч квадратных метров. По словам главы столичного департамента градостроительной политики Сергея Левкина, на первых этажах жилых корпусов появятся различные коммерческие и социальные объекты.

"В трех корпусах, объединенных подземным паркингом на 375 мест, разместятся 728 квартир", – уточнил он.

Владелец компании-застройщика "РГ-Девелопмент" Сергей Шумей, в свою очередь, рассказал, что открытие объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации проекта позволит создать около 300 новых рабочих мест.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в 2021 году в Москве будет построено рекордное количество жилой недвижимости – порядка 14 миллионов квадратных метров. По его словам, в этих новостройках будут жить 200–250 тысяч горожан. Говоря о том, где город находит территории для столь масштабного строительства, мэр назвал старые промышленные территории, а также присоединенные к столице земли.