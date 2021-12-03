В Москве за год сдадут рекордные 14 млн квадратных метров недвижимости

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В 2021 году в Москве будет построено рекордное количество жилой недвижимости – порядка 14 миллионов квадратных метров. Об этом Сергей Собянин заявил на "Форуме России: определяя будущее" в рамках "Экспо-2020" в Дубае.

По его словам, в этих новостройках будут жить 200–250 тысяч горожан.

Говоря о том, где город находит территории для столь масштабного строительства, Собянин назвал старые промышленные территории, а также присоединенные к столице земли, благодаря которым ее площадь увеличилась в 2,5 раза.

"В ближайшее десятилетие правительство Москвы намерено реализовать крупнейшую в истории города программу девелопмента старых заводских территорий, благодаря которой в Москве появятся десятки новых кварталов качественной застройки жильем, рабочими местами, социальной инфраструктурой, с лучшей экологией", – добавил градоначальник.

Он также напомнил о программе расселения москвичей из ветхого жилья. Так, к 2032 году в новые квартиры переедет миллион человек, отметил Собянин.

До этого Собянин заявил, что благодаря внедрению электротранспорта и использованию энергоэффективных технологий в столице получилось снизить вредные выбросы в атмосферу и приблизить качество воздуха к лучшим показателям.

