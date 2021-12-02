Собянин открыл эстакаду СВХ от станции "Ботанический сад" до Сельскохозяйственной улицы

Сергей Собянин открыл движение транспорта по эстакаде основного хода Северо-Восточной хорды (СВХ) от станции Московского центрального кольца "Ботанический сад" до Сельскохозяйственной улицы.

"Осталось где-то полгода для того, чтобы завершить полностью строительство СВХ и соединить всю эту линию от Бусиновской развязки до Косинской. Таким образом, город получит возможность проезда от МКАД до МКАД, минуя центр", – заявил Собянин.

Мэр отметил, что данный участок сдан на семь месяцев раньше срока, а также выразил надежду, что в целом СВХ будет построена в установленный срок. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.