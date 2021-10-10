Более 20 жилых домов в стиле модерн реконструировали в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице в рамках программы капремонта обновили более 20 жилых домов, выполненных в стиле модерн. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В число отремонтированных объектов вошли особняк Ольги Кирьяковой, а также доходные дома Скопника, Пиотровича, Голубицкой и доходный дом в Пожарском переулке.

"Для каждого объекта был создан индивидуальный проект, учитывающий все уникальные особенности дома. Сохранение исторического портрета города – это важная задача", – рассказал заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта Москвы Павел Рябоненко.

Модерн – это модное архитектурное течение, появившееся в Москве в конце XIX века. Большая часть таких домов строилась под частные усадьбы и здания общественного пользования – вокзалы, театры, гостиницы. Однако есть и ряд доходных домов, которые со временем стали просто многоквартирными.

В 2020 году в столице стартовала программа софинансирования проведения реставрации в рамках капремонта жилого фонда столицы. Речь идет о домах-памятниках, обладающих сложными архитектурными элементами.

С 2021 года для проведения реставрационных работ в многоквартирных домах – объектах культурного наследия городом выделяются специальные субсидии. В настоящее время по этой программе работы ведутся на 14 объектах, девять из которых планируется сдать в этом году.

Ранее сообщалось, что в Москве до конца года отреставрируют около 100 объектов культурного наследия. Среди объектов, на которых ведутся работы по реставрации, – дом Абрикосовых на Малой Красносельской улице 7/31, Центральный дом журналиста на Никитском бульваре, а также 23 павильона ВДНХ.

