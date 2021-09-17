Реставраторы обнаружили редкие призматические окна в булочной Филиппова

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Призматические окна более чем столетней давности были обнаружены в ходе реставрации булочной Филиппова на Тверской улице в Москве. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Буквально на днях специалисты, проводившие обследование подвальных помещений, порадовали нас новыми находками. Им удалось раскрыть сохранившиеся световые окна фирмы "Люксфер". Такие окна ставили на рубеже XIX–XX веков, в Москве их немного", – рассказал глава департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов.

По его словам, особое устройство найденных окон позволяло распространять свет по подвалам, за счет чего хозяева могли не тратиться на дополнительное освещение.

Емельянов также добавил, что найденные специалистами призматические окна будут отреставрированы. Работы проведут либо на месте, либо в специализированных мастерских.

Ранее на обработку и восстановление были переданы и другие элементы декора Филипповской булочной, а именно росписи на живописном плафоне, барельеф "Танц" и кариатиды зала ресторана "Центральный".

В обновленном здании планируется разместить комплекс CorinthiaHotel&Residences и торговые площади.

В сентябре в Москве завершились работы по реставрации исторических палат Петра Киреевского, расположенных на Остоженке. Дом состоит из двух этажей и помещений в цоколе.