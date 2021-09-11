17:26
Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства
В Москве завершилось благоустройство территории у Амбулаторного пруда в столичном районе Аэропорт. Новое общественное пространство создали на месте хаотичной парковки, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства.
В рамках благоустройства на территории возле Амбулаторного пруда обустроили прогулочную аллею, установили 4 игровые зоны для детей разных возрастов, а также большой мультифункциональный комплекс, качели-гнездо, карусели, ринг для уличной игры в панна-футбол и воркаут площадку.
Помимо этого в районе Аэропорт появилась первая фестивальная площадка для проведения районных мероприятий.
Для озеленения новой прогулочной зоны на территории возле Амбулаторного пруда высадили более 80 деревьев. В самом водоеме установили три плавающих световых фонтана.
"Особенность проекта – уникальные скамьи в форме турбин двигателя самолета Як. Вместе они создают пейзажную перспективу взмывающего вверх над ансамблем Амбулаторного пруда самолета. В вечернее время скамейки подсвечиваются", – добавили в пресс-службе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин проверил ход работ по созданию Дома культуры "ГЭС-2" на Болотной набережной. Градоначальник отметил, что во время реставрации проводятся работы и над пространством вокруг ГЭС-2.
Набережные острова Балчуг открылись после благоустройства
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