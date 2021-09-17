Реставрация парадных ворот Александринского дворца завершится до конца сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Реставраторы завершили выравнивание правого пилона парадных ворот Александринского дворца в Нескучном саду и приступили к работам над левым. До начала реставрации они были наклонены по направлению друг к другу, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Во время работ над правым пилоном был раскопан его фундамент, белокаменную кладку при этом защитили стальным каркасом. Затем у его основания установили сваи и залили их бетоном – они стали новой опорой пилона.

"Процесс укрепления пилона был длительным, ведь только на то, чтобы в сваях застыл бетон, понадобилось 28 дней. Само устранение крена правого пилона заняло у специалистов порядка восьми часов. <...> Положение массивного элемента меняли с помощью нескольких гидравлических домкратов. <...> За всем процессом следили инженеры-геодезисты", – рассказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

По его словам, выравнивание второго пилона планируется завершить до конца сентября текущего года.

Парадные ворота Александринского дворца считаются архитектурным шедевром середины XIX века. Они созданы в стиле позднего ампира. Пилоны украшены композицией "Времена года", представляющей собой скульптуры мужчин и женщин, держащих рог изобилия. В настоящее время они находятся в мастерских, где их реставрируют. Также в порядок приводят ограду дворца.

Кроме того, сейчас идет разработка проекта реставрации самого Александринского дворца. Все работы по его восстановлению планируется завершить в 2023 году.

Ранее в центре столицы отреставрировали фасады исторических палат Петра Киреевского, расположенных по адресу улица Остоженка, дом 19, строение 2. Специалисты приступили к работе в 2018 году. Они восстановили утраченные элементы кирпичной кладки и сводов на цокольном этаже. Кроме того, был проработан декор фасадов.

