Ворота Николаевской военной богадельни на Измайловском острове отреставрировали

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты завершили реставрацию чугунных ворот Николаевской военной богадельни. Они возвращены на место на Измайловский остров, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Реставрационные работы в мастерской длились полтора года. Специалисты расчистили и удалили поздние вставки, устранили дефекты на поверхности, выправили деформированные детали. Затем ворота покрыли грунтовкой, покрасили и собрали воедино", – рассказал глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Также был укреплен фундамент конструкции, приведены в порядок кирпичные основания.

Уточняется, что ворота, которые фактически являются триумфальной аркой, символизирующей победы русской армии, имеют статус выявленного объекта культурного наследия. Они были созданы в 1952 году по проекту архитектора Константина Тона за счет купца Ивана Сорокина.

Емельянов также коснулся темы реставрации чугунного фонтана на территории Николаевской богадельни. По его словам, специалисты выполнили уже все основные работы: заново создали бетонное основание чаши фонтана, разобрали чугунные элементы, привели их в порядок и собрали обратно, очистили территорию от строительного мусора. Осталось только восстановить покрытие чаши из терраццо, а также ее чугунные элементы, покрасить фонтан.

Ранее на ВДНХ завершились основные ремонтно-реставрационные работы в павильоне № 30 "Микробиологическая промышленность". Зданию постарались максимально точно вернуть исторический облик – утраченные элементы воссоздали, а сохранившиеся отреставрировали. Прилегающую к павильону территорию благоустроили. Полностью завершить реставрацию планируется в 2022 году.

