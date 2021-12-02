Количество пациентов с COVID-19 на больничных койках в Москве снижается – Собянин

14:38
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В Москве снижается количество пациентов с COVID-19 на больничных койках. Об этом сообщил Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".
По словам мэра, ситуация с коронавирусом в городе стабилизировалась, за последнюю неделю число госпитализаций не изменилось.
"Койки потихоньку разгружаются, еще на 6% количество москвичей, которые находятся в больницах, уменьшилось. Это тоже радует", – отметил градоначальник.
Собянин выразил надежду, что резкого роста заболеваемости коронавирусом не будет. Он добавил, что еще две больницы, которые работали с больными COVID-19, выведены из ковидной группировки и начинают обычную плановую работу.
"Надеемся, что резкого роста не будет, хотя, в общем, эпидситуация такая сложная. Продолжается ОРВИ-заболевание, на этом фоне всегда начинаются волатильные движения", – сказал мэр.
За последние сутки в России подтвердили 33 389 новых случаев коронавирусной инфекции. В 2 442 из них болезнь протекала без клинических проявлений. За минувшие 24 часа в РФ от последствий коронавируса умер 1 221 человек, за весь период в стране скончались 277 640. За прошедшие сутки выздоровели 35 185 человек.
Больше всего случаев заражения пришлось на Москву – 3 805, Санкт-Петербург – 2 623, Московскую область – 1 475, Самарскую область – 904, Краснодарский край – 917. Наименьшие темпы прироста фиксируются в Республике Калмыкия – 0,08%, Республике Алтай – 0,17%, а также в Республике Тыва – 0,18%.
Собянин сообщил о стабилизации ситуации с COVID-19 в Москве
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