В РСТ прокомментировали сокращение срока действия ПЦР-тестов

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Заявление Роспотребнадзора о сокращении срока действия ПЦР-тестов с 72 до 48 часов напрямую затрагивает туризм внутри страны, рассказала пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина. Об этом сообщает "Интерфакс-Туризм".

"ПЦР-тест сейчас требуют во многих регионах при посещении общественных мест, музеев, мероприятий и даже заселении в гостиницы", – сказала Тюрина.

По данным туроператоров, сообщения о появлении штамма "Омикрон" уже негативно повлияли на активность и на выездных, и на внутренних направлениях.

Тюрина отметила, что в настоящее время туры покупают только обладатели QR-кодов и сертификатов.

"Даже при сроке действия теста 72 часа туристы набираются с трудом. Сокращение срока до 48 часов фактически лишает их возможности путешествовать. При переездах из региона в регион трудно успеть сделать тесты вовремя", – пояснила она, добавив, что стоимость исследования в некоторых регионах может достигать 5 тысяч рублей.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что для россиян тестирование на коронавирус должно быть доступным. По его словам, для этого правительство внесло изменения в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи на текущий и два последующих года.

Он уточнил, что это сделано и для того, чтобы по полису ОМС можно было и дальше делать ПЦР. Прежде всего речь идет о случаях, когда есть симптомы ОРВИ или коронавируса, а также после экспресс-исследований для подтверждения диагноза.

