Собянин открыл эстакаду основного хода СВХ в районе ТПУ "Ботанический сад"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин открыл движение транспорта по эстакаде основного хода Северо-Восточной хорды (СВХ) от станции Московского центрального кольца "Ботанический сад" до улицы Сельскохозяйственной.

"Осталось где-то полгода для того, чтобы завершить полностью строительство СВХ и соединить всю эту линию от Бусиновской развязки до Косинской. Таким образом, город получит возможность проезда от МКАД до МКАД, минуя центр", – заявил Собянин.

Мэр отметил, что данный участок сдан раньше срока на семь месяцев, а также выразил надежду, что в целом СВХ будет построена в установленный срок.

В материалах пресс-службы мэрии и правительства города уточняется, что вместе с эстакадой было открыто движение по наземному участку основного хода СВХ от проезда Нансена до Березовой аллеи, а также подземный пешеходный переход в районе Сигнального проезда.

Предполагается, что открытие нового участка СВХ позволит увеличить пропускную способность и снизить нагрузку на прилегающую улично-дорожную сеть на севере столицы, а также улучшить транспортное обслуживание более 350 тысяч жителей Свиблова, Останкинского, Ростокина, Отрадного.

На данный момент строительная готовность хорды составляет 82%. Специалисты возвели 8 из 11 участков магистрали общей протяженностью дорог 98,6 километра.

Ранее глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов рассказал, что до конца 2023 года завершатся работы по реконструкции 22 развязок на МКАД.

По его словам, помимо модернизации самих развязок и вылетных магистралей, правительство города проводит комплексные мероприятия по улучшению прилегающей улично-дорожной сети и расширению проезжей части автодорог.

