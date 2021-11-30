Гинцбург предупредил о риске ухудшения эпидситуации из-за штамма "Омикрон"

Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Эпидемиологическая ситуация может ухудшится из-за нового штамма коронавируса "Омикрон". Такое мнение высказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью РИА Новости.
Как объяснил специалист, ухудшение эпидситуации возможно, если новая мутация начнет ускорять тяжелое течение коронавируса. Он выразил опасения, что болезнь будет способна переходить в тяжелую стадию за три–четыре дня.
В случае, если период перехода коронавируса в тяжелую форму будет занимать 10–14 дней, эпидситуация не поменяется, подчеркнул Гинцбург.
Ранее об опасности штамма B.1.1.529 сообщили ученые из Великобритании. По их данным, эта разновидность коронавируса имеет 32 мутации, многие из которых свидетельствуют о высокой трансмиссивности и устойчивости к вакцинам.
Позднее Всемирная организация здравоохранения назвала новый штамм коронавируса греческой буквой "омикрон". В ВОЗ подчеркнули, что новая разновидность инфекции имеет множество мутаций, которые вызывают беспокойство.
В свою очередь, в министерстве иностранных дел РФ сообщили, что власти рассматривают возможные решения на фоне распространения нового "Омикрон"-штамма коронавируса. О мерах должен объявить Оперативный штаб во главе с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой.
Россия рассматривает возможные решения на фоне появления "Омикрон"-штамма – МИД РФ
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