Промзону "Капотня" реорганизуют по программе "Индустриальные кварталы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Часть территории бывшей промышленной зоны "Капотня" на юго-востоке Москвы будет реорганизована в рамках программы "Индустриальные кварталы", рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Он пояснил, что участок площадью 8,3 гектара находится между улицами Верхние Поля и Чагинской. В настоящее время там расположены автосервисы и открытые склады контейнеров.

"В реализацию проекта инвестор вложит 30 миллиардов рублей, ежегодные поступления в городской бюджет составят почти четыре миллиарда рублей. Здесь построят предприятия и общественно-деловые объекты, на которых создадут более 2,5 тысячи новых рабочих мест", – заявил Ефимов.

Глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров пояснил, что на данной территории планируется построить 136 тысяч квадратных метров различной недвижимости. В частности, половину участка займут высокотехнологичные предприятия.

"Согласно проекту решения здесь могут появиться центры научных изысканий, исследований и разработок. На такой же площади разместятся магазины, банки, кафе и другие общественно-деловые постройки", – отметил он.

Ранее инвестор приступил к разработке планировки территории бывшей промзоны "Алтуфьевское шоссе" в рамках проекта ее реорганизации. Сумма инвестиций в данный проект превысит 45 миллиардов рублей, а общая площадь застройки составит более 720 тысяч квадратных метров.