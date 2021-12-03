Каждый год до "Экспо-2030" пройдет с максимальной пользой для Москвы – Собянин

18:30
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Столичные власти намерены с максимальной пользой для города использовать каждый год до Всемирной универсальной выставки "Экспо", которая состоится в 2030 году. Об этом Сергей Собянин заявил, выступая на "Форуме России: определяя будущее" в рамках "Экспо-2020" в Дубае.
Он отметил, что право принимать выставку достается городам, за которыми стоит большая история успеха и которые устремлены в будущее. К таким, по его словам, относятся Дубай и Осака, в которой "Экспо" пройдет в 2025 году, а также Москва. В связи с этим он напомнил об успешном проведении чемпионата мира по футболу в 2018 году, который стал лучшим в своей истории.
"Вслед за Дубаем и Осакой пришло время провести "Экспо" в Москве. <...> До 2030 года впереди еще почти 10 лет, мы собираемся использовать это время с максимальной пользой для развития города и его жителей", – сказал мэр.
Говоря о том, почему Москва заслуживает провести "Экспо", Собянин напомнил, что российская столица является крупнейшим городом Европы, каждые 10 лет ее население увеличивается на миллион человек, а до пандемии она ежегодно принимала больше 25 миллионов туристов. Город предоставляет своим жителям широкие возможности для учебы и работы.
"Развитие Москвы – наш вклад в прогресс человечества. Российская столица охотно внедряет лучшие модели других мегаполисов, в то же время мы создаем стандарты и технологии, которые затем используют другие страны и города", – добавил градоначальник.
Он подчеркнул, что благодаря развитию инноваций и креативного сектора Москве будет что показать в 2030 году. Свою задачу Собянин видит в том, чтобы создавать условия для развития Москвы в качестве удобного и привлекательного для жизни города с точки зрения как рабочих мест и инфраструктуры, так жилья и мест для отдыха и досуга.
В конце октября стало известно, что Москва вошла в итоговый список кандидатов на право проведения Всемирной универсальной выставки "Экспо-2030", которая раньше в российской столице не проходила. Помимо столицы РФ, в перечень попали Пусан (Южная Корея), Рим (Италия), Одесса (Украина) и Эр-Рияд (Саудовская Аравия). Если заявка Москвы будет одобрена, то выставка состоится в период с 27 апреля по 27 октября 2030 года.
Собянин рассказал о московской заявке на проведение Экспо-2030
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