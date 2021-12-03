Дом по программе реновации ввели в эксплуатацию на юго-западе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столичном районе Зюзино ввели в эксплуатацию жилой дом, построенный по программе реновации. Он расположен по адресу Севастопольский проспект, владение 79, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"В доме 115 квартир: 45 однокомнатных, 30 двухкомнатных и 40 трехкомнатных. Готовая улучшенная отделка в них полностью соответствует стандартам реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы", – рассказал глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Здание выполнено по индивидуальному проекту. Первый его этаж – коммерческий, там смогут разместиться магазины, кафе, спортклубы и салоны красоты.

В подъезде предусмотрена комната консьержа, помещения для хранения колясок и других вещей, а также кладовая для уборочного инвентаря. Дом оборудован системами охраны входа, оповещения и управления эвакуацией при пожаре и камерами видеонаблюдения.

Прилегающую территорию благоустроили: были разбиты газоны и цветники, высажены деревья и кустарники. Во дворе оборудовали детскую и спортивную площадки.

Ранее в столичном районе Люблино на Ставропольской улице ввели в эксплуатацию жилой дом по программе реновации. Новостройку оборудовали в соответствии со смарт-стандартом, благодаря которому каждая квартира может быть обеспечена целым пакетом информационных услуг – от кабельного телевидения и интернета до систем видеонаблюдения и защиты от пожара.

