Бочкарев: почти 80 социальных объектов построили в Москве в январе – ноябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве за 11 месяцев текущего года было построено 78 социальных объектов. Их общая площадь составила 615 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Комплексное развитие территорий – важная составляющая для сбалансированного развития города и формирования комфортной среды", – отметил он.

По словам Бочкарева, с января по ноябрь были введены в эксплуатацию 17 спортивных объектов, 10 объектов здравоохранения, а также 2 объекта для размещения культурных учреждений. Кроме того, за это время в столице построили 49 зданий школ и детсадов.

"Причем по дошкольным учреждениям мы даже перевыполнили план на несколько объектов", – заключил вице-мэр.

Ранее Бочкарев отметил значимый вклад частных инвесторов в развитие Москвы. По его словам, с начала 2021 года они возвели свыше 1,6 миллиона квадратных метров коммерческой недвижимости, что способствует созданию рабочих мест в разных районах города.