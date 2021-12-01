Андрей Бочкарев: порядка 60% соцобъектов в Москве строится за счет внебюджетных источников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
С начала 2021 года в Москве ввели в эксплуатацию больше 70 социальных объектов. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"В столице с начала года построено 75 объектов образования, здравоохранения, культуры и спорта. При этом 60% из них возвели инвесторы", – сказал он.
Заммэра отметил значимый вклад частных инвесторов в развитие Москвы: так, за минувшие 11 месяцев они возвели свыше 1,6 миллиона квадратных метров коммерческой недвижимости, что, в частности, способствует созданию рабочих мест в разных районах города.
Между тем председатель совета директоров девелоперской компании Vos’hod Марина Руднева отметила, что сегодня комплексный подход к развитию территорий стал нормой для столичных застройщиков.
"Коммерческая недвижимость в Москве – это уже давно не просто квадратные метры. Сегодня любой застройщик уже в самом начале работы над проектом не может не думать о социальной составляющей", – сказала она.
По словам Рудневой, почти все новые здания в городе, помимо магазинов и кафе, обеспечены пространствами для досуга и занятий спортом, игровыми площадками.
Ранее Бочкарев заявил, что с начала текущего года в Москве было построено и введено в эксплуатацию свыше 12 миллионов квадратных метров недвижимости. Он отметил, что годовой план по вводу недвижимости перевыполнен почти на 50%, несмотря на пандемию и связанные с ней экономические трудности.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: