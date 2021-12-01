Андрей Бочкарев: порядка 60% соцобъектов в Москве строится за счет внебюджетных источников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

С начала 2021 года в Москве ввели в эксплуатацию больше 70 социальных объектов. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"В столице с начала года построено 75 объектов образования, здравоохранения, культуры и спорта. При этом 60% из них возвели инвесторы", – сказал он.

Заммэра отметил значимый вклад частных инвесторов в развитие Москвы: так, за минувшие 11 месяцев они возвели свыше 1,6 миллиона квадратных метров коммерческой недвижимости, что, в частности, способствует созданию рабочих мест в разных районах города.

Между тем председатель совета директоров девелоперской компании Vos’hod Марина Руднева отметила, что сегодня комплексный подход к развитию территорий стал нормой для столичных застройщиков.

"Коммерческая недвижимость в Москве – это уже давно не просто квадратные метры. Сегодня любой застройщик уже в самом начале работы над проектом не может не думать о социальной составляющей", – сказала она.

По словам Рудневой, почти все новые здания в городе, помимо магазинов и кафе, обеспечены пространствами для досуга и занятий спортом, игровыми площадками.

Ранее Бочкарев заявил, что с начала текущего года в Москве было построено и введено в эксплуатацию свыше 12 миллионов квадратных метров недвижимости. Он отметил, что годовой план по вводу недвижимости перевыполнен почти на 50%, несмотря на пандемию и связанные с ней экономические трудности.

