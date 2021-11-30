На западе столицы благоустроили Верейскую улицу

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты завершили благоустройство Верейской улицы на западе Москвы, по которой будет проходить основной маршрут к будущей станции "Давыдково" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Об этом рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"С вводом в эксплуатацию новой станции пешеходный поток по Верейской улице вырастет в несколько раз, поэтому было важно заблаговременно привести в порядок тротуары и проезжую часть", – приводятся слова Бирюкова на портале мэра и правительства Москвы.

Он уточнил, что общая площадь благоустройства составила 2,5 гектара. Там появились удобные тротуары и современные остановочные павильоны. Также специалисты отремонтировали стоянку около здания суда, обустроили пешеходные дорожки. Вдоль них установили фонари с энергосберегающими лампами.

В настоящее время продолжаются работы по благоустройству на улице Козлова и в Козловском лесу. Специалисты планируют завершить их до конца года.

Ранее Сергей Собянин сообщил о планах запустить участок БКЛ метро из десяти станций. По его словам, никогда прежде такое количество станций одновременно в метро не запускали.

Речь идет о станциях "Каховская", "Зюзино", "Воронцовская", "Новаторская", "Проспект Вернадского", "Мичуринский проспект", "Аминьевская", "Давыдково", "Кунцевская" и "Терехово".

