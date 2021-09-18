Собянин заявил, что 10 станций БКЛ планируют открыть для пассажиров в ноябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин заявил, что запуск участка Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метрополитена из десяти станций планируется на ноябрь. Об этом он сообщил в интервью "Первому каналу".

"Будет пуск десяти станций одновременно. Когда он будет? Скорее всего, начало ноября, в ноябре месяце, может быть, чуть раньше", – сказал градоначальник.

Мэр Москвы добавил, что никогда прежде такое количество станций одновременно в метро не запускали.

По данным демонстрируемой презентации, речь идет о станциях "Каховская", "Зюзино", "Воронцовская", "Новаторская", "Проспект Вернадского", "Мичуринский проспект", "Аминьевская", "Давыдково", "Кунцевская" и "Терехово".

Собянин подчеркнул, что после запуска указанных станций необходимо будет завершить работу над третью масштаба БКЛ. Планируется, что это произойдет в следующем году. Однако мэр не исключил, что часть проекта перенесут на первый квартал 2023 года.

Строительство большой кольцевой линии московского метро запустилось в 2011 году. Протяженность БКЛ составит 70 километров. На линии расположится 31 станция. Зимой 2018 года был открыт первый участок нового кольца от "Делового центра" до "Петровского парка".

Ранее заммэра столицы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что более 50 инженерных систем обеспечивают надлежащее функционирование каждой новой станции Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро. Бочкарев уточнил, что для этих целей на 10 пусковых станциях запада, юго-запада и юга БКЛ создано около 208 тысяч единиц техники.

