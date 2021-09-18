Сергей Собянин проголосовал онлайн на выборах депутатов в Госдуму

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин проголосовал онлайн на выборах депутатов Государственной думы, свой голос он отдал в столичном Общественном штабе по наблюдению за выборами.

Мэр Москвы напомнил, что ранее электронное голосование применялось лишь в тестовом режиме на региональных выборах, а сегодня оно показывает свою эффективность на федеральных выборах в Госдуму.

"Несмотря на такой активный запрос, особенно в первые часы работы ДЭГа, несмотря на огромное количество DDOS-атак, атак хакеров, тем не менее дистанционное электронное голосование в Москве показало себя технологически устойчивым и надежным", – заявил Собянин.

По его словам, новый способ голосования значительно упрощает его процедуру, а также повышает активность избирателей.

"Огромное количество людей <...> пришли в систему электронного голосования", – отметил Собянин.

Заявки для участия в дистанционном электронном голосовании на выборах в Госдуму подали 2 014 765 москвичей. Жители районов Академический, Гагаринский, Ломоносовский, Новогиреево и части районов Вешняки, Ивановское и Проспект Вернадского могут проголосовать онлайн на выборах в Мосгордуму, а жители Щукина – муниципальных депутатов.

Выборы в Госдуму проходят в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.