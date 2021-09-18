Полтора миллиона человек приняли участие в онлайн-голосовании в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Свыше 1,5 миллиона жителей Москвы приняли участие в дистанционном электронном голосовании в рамках выборов в Госдуму. Это следует из данных сервиса по наблюдению за онлайн-голосованием в столице.

Так, по одномандатным избирательным округам в Москве отдано 1 437 260 голосов, а по федеральному – 1 501 598 голосов. Между тем на довыборах в Мосгордуму по двум округам (№ 19 – район Новогиреево, часть районов Вешняки и Ивановское, № 37 – районы Академический, Гагаринский, Ломоносовский, часть района Проспект Вернадского) к настоящему времени получено 55 523 голоса, а на довыборах в муниципальный округ Щукино проголосовали 10 670 избирателей.

Общее количество участников дистанционного электронного голосования в Москве составляет 2 014 765 человек.

Выборы в Госдуму проходят в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

