В Москве разыграли первые 50 машин среди участников ДЭГ

Среди участников ДЭГ в Москве разыграли первые призы

В Москве разыграли первые 50 машин среди участников дистанционного электронного голосования на выборах в Госдуму. Для участия было необходимо проголосовать до 20:00 пятницы, 17 сентября.

В розыгрыше победили избиратели со следующими номерами: 4277-4585-59, 0206-5944-84, 0085-0682-86, 4805-9504-64, 8530-3291-38, 3926-9669-17, 7576-8862-24, 9801-6105-76, 6110-2463-10, 4731-7034-89, 2612-3111-21, 8176-2370-46, 9501-2536-03, 7859-3977-99, 4733-7612-93, 3579-0131-69, 3948-3826-57, 5664-0135-47, 4222-2061-17, 3241-5629-74, 2849-4428-73, 3497-7188-87, 8804-6657-55, 5370-3572-47, 5374-3631-94, 6276-8251-89, 2956-2307-50, 6286-1437-90, 3564-8054-11, 4442-9930-74, 9578-3700-28, 9421-4366-72, 0496-1238-02, 6831-6571-70, 6410-8453-79, 9154-7220-03, 4113-7146-92, 5098-3099-97, 2098-5489-74, 6939-9080-80, 0525-1488-75, 8607-8008-27, 0837-3900-02, 2015-6633-87, 5470-0447-63, 0804-6225-48, 0583-8604-91, 5032-2963-61, 2385-0783-19, 0060-8733-51.

Выигранные коды необходимо активировать в срок до 30 сентября на сайте ag-vmeste.ru. В противном случае, они будут недействительны.

Ранее в Москве уже состоялся первый розыгрыш призов для участников электронного голосования. В эфире телеканала Москва 24 были названы новые обладатели 10 квартир. На сайте "Миллиона призов" также разыграли подарочные баллы, которые можно потратить на приобретение товаров или услуг.

Принять участие в розыгрыше смогли все, кто проголосовал 17 сентября до 20:00 – всего более 1,1 миллиона человек. В следующий раз призы разыграют 19 и 20 сентября среди проголосовавших 18 и 19 сентября соответственно.

Победителям каждого из дней проведения акции после 12:00 каждого розыгрыша будет направлено СМС с номера DIT_MOS с сообщением о выигрыше и необходимости активировать код на сайте программы для получения приза. Проверить коды можно и самостоятельно, в период с 10:00 до 12:00 – потребуется авторизация на сайте "Миллион призов".

Как рассказал руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2021 году Алексей Венедиктов, за первый день электронного голосования не было выявлено сбоев. Он также отметил, что не производилось аннулирование данных по участкам дистанционного голосования и в стационарных ящиках для бюллетеней.

Выборы в Госдуму проходят в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.