Общественный штаб: онлайн-голосование на выборах в Москве идет без сбоев

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2021 году Алексей Венедиктов сообщил, что за первый день электронного голосования не было выявлено сбоев.

"Ночью, вы знаете, что здесь дежурили наши коллеги, ночных происшествий не зафиксировано. <...> Нет ни одного аннулирования стационарных ящиков, нет ни одного аннулирования и сбоя электронного голосования", – заявил специалист.

По словам Венедиктова, были аннулированы результаты по части случаев надомного голосования. Речь идет о восьми переносных урнах.

Согласно последним данным, в системе онлайн-голосования в Москве получено уже более 1,3 миллиона голосов жителей. В совокупности явка горожан – как в электронном, так и в очном форматах – составила 23,07 процента.

Выборы в Госдуму проходят в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.