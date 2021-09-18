Космонавт Олег Новицкий проголосовал на выборах в Госдуму онлайн с МКС

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Житель Москвы, космонавт Олег Новицкий принял участие в голосовании на выборах депутатов Госдумы в электронном формате. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В настоящий момент астронавт находится на борту Международной космической станции.

"Я, как летчик-космонавт, очень внимательно отношусь к тому, чтобы окружающие меня технологии были надежными, а онлайн-голосование – это очень надежно, от него зависит будущее нашей страны. Сегодня технологии вышли на космический уровень, и мой пример – тому подтверждение", – заявил Новицкий.

Ранее в электронном голосовании принял участие президент РФ Владимир Путин. Для того, чтобы отдать голос, глава государства воспользовался мобильным телефоном помощника. Кроме того, дистанционно голосовал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Согласно последним данным, в системе онлайн-голосования в Москве получено уже более 1,3 миллиона голосов жителей. Воспользоваться избирательным правом можно до 20:00 воскресенья, 19 сентября.

Выборы в Госдуму проходят в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.