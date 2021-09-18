В Москве голосование на выборах в Госдуму идет в штатном режиме

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Второй день онлайн-голосования в столице идет в штатном режиме, система работает стабильно. Об этом сообщает Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве.

"Беспрерывно идет дистанционное электронное голосование – почти 100 тысяч москвичей проголосовали онлайн за ночь. <...> Голосование идет в штатном режиме, система работает стабильно", – говорится в сообщении.

Уточняется, что спустя сутки после начала выборов явка на дистанционное онлайн голосование составила 63%. Всего на выборах в Госдуму, довыборах в Мосгордуму и муниципальный совет Щукино к настоящему времени онлайн приняли участие примерно 1,3 миллиона москвичей.

Ранее стало известно, что по итогам первого дня голосования явка в онлайн-формате в Москве составила 58%.

Выборы в Госдуму проходят в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

