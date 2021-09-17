Глава СК поручил проверить факты атак на системы онлайн-голосования

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Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту атак на системы онлайн-голосования. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил Главному следственному управлению Следственного комитета Российской Федерации организовать по данному факту процессуальную проверку с привлечением имеющих соответствующий опыт специалистов отдела по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий", – указано в сообщении.

В СК подчеркнули, что в течение первого дня голосования – в пятницу, 17 сентября – на систему дистанционного голосования были произведены атаки из-за рубежа. Они привели к задержкам в работе платформы.

Выборы в Госдуму проходят в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

Как рассказал руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов, в Москве дистанционное участие в выборах приняли миллион зарегистрированных избирателей.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.