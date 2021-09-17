Явка на онлайн-голосование в Москве на 16:00 составила 36%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

По состоянию на 16:00 явка на онлайн-голосование в Москве составила 36,01%. Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

"Если говорить об электронном дистанционном голосовании, данные на 16:00: <...> Москва – 36,01%", – сказала она.

Ранее стало известно, что общая явка по стране на парламентских выборах составила 9,16% по состоянию на 16:00. При этом в данном случае не учитывается явка избирателей, участвующих в дистанционном электронном голосовании.

Между тем, по словам главы ЦИК, правом на досрочное голосование с 29 августа по 16 сентября воспользовались около 225 тысяч избирателей в 36 субъектах страны.

Выборы в Госдуму проходят в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

