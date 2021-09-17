Общая явка на выборах в Госдуму на 16:00 в первый день голосования составила 9,16%

16:42
Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала о текущей общей явке на выборах депутатов Госдумы.
"Явка, по состоянию на 16:00 по Российской Федерации в целом на выборах в Госдуму, – 9,16%", – заявила специалист.
Она уточнила, что при этом не учитывается явка посредством дистанционного электронного голосования. По словам Памфиловой, максимальная явка отмечена в Чукотском автономном округе, Чеченской Республике и Туве. Минимальные показатели фиксируются в Санкт-Петербурге, Севастополе и Москве.
Как заявила председатель ЦИК, правом на досрочное голосование с 29 августа по 16 сентября воспользовались около 225 тысяч избирателей в 36 субъектах страны.
С 3 сентября досрочное голосование было запущено на участках за пределами РФ – свою волю изъявили 34 тысячи граждан РФ.
В России 17 сентября стартовал первый из трех дней голосования на выборах депутатов в Госдуму. В семи регионах доступно волеизъявление в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.
По информации руководителя столичного Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексея Венедиктова, в Москве в дистанционном голосовании приняли участие более 848 тысяч человек, что превышает 40% от всех зарегистрированных онлайн-избирателей. Заявку на такой формат в столице подали 2,014 миллиона избирателей.
Замглавы Минцифры РФ Олег Качанов также объявил, что в шести регионах России проголосовали уже более половины всех избирателей, подавших заявление на участие в дистанционном электронном голосовании. Специалист отметил, что явка демонстрирует устойчивую тенденцию к росту.
В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.
Мишустин принял участие в электронном голосовании на выборах в Госдуму в Москве
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