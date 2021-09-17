В шести регионах РФ онлайн проголосовали более 50% зарегистрированных избирателей

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В шести регионах России проголосовали уже более половины всех избирателей, подавших заявление на участие в дистанционном электронном голосовании, заявил замглавы Минцифры РФ Олег Качанов. Об этом сообщает "Интерфакс".

"В шести регионах, где голосование проводится на федеральной платформе, уже сейчас более 50% тех, кто подавал заявления, они получили бюллетени и проголосовали", – рассказал он.

По словам Качанова, явка набирается достаточно высокими темпами. Он отметил, что в этом году россияне впервые получили возможность проголосовать дистанционно на выборах всех уровней.

"То есть это не только федеральные, но и региональные и муниципальные, если в соответствующем округе они проходят одновременно", – добавил Качанов.

Ранее руководитель столичного Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов рассказал, что на думских выборах в Москве дистанционно проголосовали уже более 848 тысяч человек, что превышает 40% от всех зарегистрированных онлайн-избирателей.

Выборы в Госдуму проходят в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

