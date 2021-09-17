Почти 50 тысяч россиян воспользовались сервисом "Голосование на дому"

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Замглавы Минцифры РФ Олег Качанов сообщил, что 46 тысяч россиян при подаче заявлений воспользовались сервисом "Голосование на дому".

"Для маломобильных граждан у нас в этом году был специальный сервис по подаче заявлений "Голосование на дому". У нас в этом году им воспользовались 46 тысяч граждан, то есть 46 тысяч заявлений было подано", – приводит ТАСС слова Качанова.

Кроме того, на данный момент на портале госуслуг открыто более 75 миллионов личных кабинетов избирателей. Там участники голосования могут найти любую информацию.

Также популярным стал сервис по сбору подписей в электронном виде через госуслуги, добавил Качанов.

"Этим сервисом в этом году воспользовались почти 100 кандидатов, 21 избирательное объединение, сбор подписей уже был в 12 регионах. Всего за период избирательной кампании было собрано 37 тысяч 840 подписей, то есть достаточно хороший объем. Мы считаем, что сервис себя показал", – добавил Качанов.

Он отметил, что в 2020 году через данный сервис было собрано чуть больше 7 тысяч подписей в поддержку кандидатов.

Выборы в Госдуму проходят в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

