Путин для голосования на выборах использовал телефон одного из помощников

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Владимир Путин для голосования на выборах в Госдуму в онлайн-формате использовал телефон одного из своих помощников. Об этом радиостанции "Говорит Москва" сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, у самого главы государства нет гаджета, однако они есть у его помощников.

"Телефон одного из помощников был использован для голосования. Здесь все было абсолютно нормально", – сказал представитель Кремля.

Ранее Путин рассказывал, что у него нет мобильного телефона, поскольку у него есть другие способы оперативной связи с любыми абонентами. Для регистрации в системе электронного голосования надо иметь учетную запись на портале "Госуслуги" и номер мобильного телефона российского оператора.

Выборы в Госдуму проходят в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.