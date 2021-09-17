Политолог назвал ошибкой призыв некоторых партий не голосовать онлайн

Фото: Depositphotos/HayDmitriy

Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков считает, что партии, которые призывали своих избирателей не голосовать онлайн, не получат всех возможных голосов на выборах, передает Агентство "Москва".

По его мнению, когда придут результаты электронного голосования, будет большой перекос в пользу тех партий, которые мотивировали своих избирателей голосовать дистанционно. Он добавил, что, к примеру, избиратели КПРФ готовы были голосовать на выборах в Госдуму онлайн.

"Я считаю, что значительное количество избирателей КПРФ на самом деле готовы были голосовать дистанционно, и эта демотивация во многом ошибка Компартии на этом этапе. И это показывает, что они хотят отрабатывать традиционные старые методы агитации, старые методы голосования. По-моему, это ударяет по самой Компартии еще и потому, что она пыталась какое-то время назад демонстрировать какой-то более новый образ современной партии, а теперь получается, что Компартия выступает как анархичная структура против самой современной процедуры", – пояснил политолог.

Он предположил, что КПРФ будет активно выступать против результатов выборов – и в ДЭГ, и на обычных участках. При этом он подчеркнул, что это традиционная модель поведения партии.

Выборы в Госдуму проходят в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.