Явка на онлайн-голосование в Москве в первый день выборов составила 58%

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В первый день выборов явка на онлайн-голосование в Москве составила 58%, сообщается в телеграм-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2021 году.

Там отметили, что, хотя избирательные участки в Москве закрылись, проголосовать удаленно можно будет и ночью.

"Продолжает свою работу и Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве: операторы видеоцентра следят за происходящим на участках, а электронные наблюдатели контролируют ход онлайн-голосования. В первый день явка на онлайн-голосование составила 58%", – говорится в сообщении.

Группа разбора подробно рассмотрела свыше 30 обращений наблюдателей. В результате были аннулированы несколько урн с бюллетенями. Всего специалисты обработали 450 обращений, которые наблюдатели корпуса направили в штаб с помощью приложения "Мобильный наблюдатель".

Выборы в Госдуму проходят в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.