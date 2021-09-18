Явка в первый день голосования в Госдуму по Москве составила более 23%

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

23,07% столичных избирателей проголосовали в первый день выборов в Госдуму. Об этом сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов.

"Бумажными бюллетенями явка в Москве была 6,98%, 594 тысячи проголосовало, буду округлять. <...> Явка от всех избирателей Москвы, составляет в первый день – ДЭГ плюс бумага – 23,07%", – сказал он.

Венедиктов уточнил, что за ночь к числу избирателей, принявших участие в дистанционном электронном голосовании, прибавилось порядка 95 тысяч человек. По его словам, количество проголосовавших онлайн составляет 16% от общего сила избирателей.

Он также напомнил, что на предыдущих парламентских выборах в 2016 году явка в Москве составила 35,2%. Однако тогда голосование проходило в один день.

Выборы в Госдуму проходят в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

