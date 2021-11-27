Почти 1,5 млн кв м недвижимости по программе реновации могут построить в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Почти 1,5 миллиона квадратных метров недвижимости планируется ввести в эксплуатацию в столице в 2022 году. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что с каждым годом Стройкомплекс увеличивает объемы ввода жилья по программе реновации.

"С начала реализации программы построено 162 дома на 2,1 миллиона квадратных метров, еще свыше 300 домов мы строим и проектируем. На данный момент уже расселено свыше 45 тысяч жителей. В следующем году мы планируем построить 91 дом на 1,4 миллиона квадратных метров", – сказал Бочкарев.

Он отметил, что столичные власти продолжают развивать территории комплексно.

По словам заммэра, в столице годовой план по вводу недвижимости уже перевыполнен на треть. Так, за 11 месяцев этого года введено 12,4 миллиона квадратных метров недвижимости.

"Из них половина – 6,2 миллиона квадратных метров – это различные коммерческие объекты – офисы, производственные и промышленные здания, а другая половина – жилье", – рассказал Бочкарев.

Ранее сообщалось, что на юго-востоке столицы в этом году по программе реновации под заселение было передано 1,3 тысячи квартир в девяти домах. Они имеют отделку, оснащены сантехникой и электрическими плитами.

Территории около домов благоустроены, также оборудованы площадки для детей и занятий спортом. Шесть домов находятся в Люблине и три – в Кузьминках.

Бочкарев ранее рассказал, что за четыре года реализации программы реновации в Москве построили и ввели в эксплуатацию два миллиона квадратных метров жилья.