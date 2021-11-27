Почти 1,5 млн кв м недвижимости по программе реновации могут построить в 2022 году

15:57
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Почти 1,5 миллиона квадратных метров недвижимости планируется ввести в эксплуатацию в столице в 2022 году. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Он отметил, что с каждым годом Стройкомплекс увеличивает объемы ввода жилья по программе реновации.
"С начала реализации программы построено 162 дома на 2,1 миллиона квадратных метров, еще свыше 300 домов мы строим и проектируем. На данный момент уже расселено свыше 45 тысяч жителей. В следующем году мы планируем построить 91 дом на 1,4 миллиона квадратных метров", – сказал Бочкарев.
Он отметил, что столичные власти продолжают развивать территории комплексно.
По словам заммэра, в столице годовой план по вводу недвижимости уже перевыполнен на треть. Так, за 11 месяцев этого года введено 12,4 миллиона квадратных метров недвижимости.
"Из них половина – 6,2 миллиона квадратных метров – это различные коммерческие объекты – офисы, производственные и промышленные здания, а другая половина – жилье", – рассказал Бочкарев.
Ранее сообщалось, что на юго-востоке столицы в этом году по программе реновации под заселение было передано 1,3 тысячи квартир в девяти домах. Они имеют отделку, оснащены сантехникой и электрическими плитами.
Территории около домов благоустроены, также оборудованы площадки для детей и занятий спортом. Шесть домов находятся в Люблине и три – в Кузьминках.
Бочкарев ранее рассказал, что за четыре года реализации программы реновации в Москве построили и ввели в эксплуатацию два миллиона квадратных метров жилья.
Собянин осмотрел возведенную по программе реновации новостройку в Басманном районе
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: