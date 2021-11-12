Дом на 267 квартир построят по программе реновации в Марфине

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Марфине построят дом по программе реновации. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"По адресу Гостиничный проезд, владение 8А, завершается разработка котлована жилого дома, строящегося для переселения по программе реновации", – рассказал руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.
Здание будет трехсекционным. Его возведут по индивидуальному проекту, который предусматривает 267 квартир с остекленными лоджиями.
Жилой дом построят как монолитный. Для отделки здания применят систему вентилируемого фасада с облицовкой искусственным камнем бежевых и кирпичных цветов. Первый этаж строения отведут под помещения общественного назначения.
Каждая из трех секций дома будет оснащена вестибюлем с лифтовым холлом, комнатой дежурного и техническими помещениями. Во дворе появятся площадки для отдыха, детских игр и спорта.
Руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин ранее анонсировал расселение 29 домов в ЮВАО и ВАО, в которых живут 6,7 тысячи человек. Горожане переедут в новые квартиры в домах, построенных по программе реновации.
"Москва сегодня": за год больше 20 тыс человек переехали в новостройки по реновации
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