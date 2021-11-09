Дом с паркингом появится на Пролетарском проспекте

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Царицыне построят дом по программе реновации. Данный проект уже согласован, передает портал мэра и правительства Москвы.

По словам председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова, дом возведут на Пролетарском проспекте. Запроектировано 116 квартир с полной внутренней отделкой: 18 однокомнатных, 80 двухкомнатных и 18 трехкомнатных. Несколько квартир оборудуют для маломобильных групп населения.

Наружные стены и цоколь здания будут облицованы клинкерной плиткой в составе фасадной системы с вентилируемым зазором. Первый этаж будет нежилым. Там разместятся помещения общественного назначения. На подземном этаже оборудуют автостоянку.

Двор у дома благоустроят. Там появятся проезды и пешеходные зоны, площадки для отдыха, детских игр и спорта. Территорию озеленят, разобьют там газоны, высадят деревья и кустарники.

Ранее сообщалось, что в Москве в октябре текущего года по программе реновации расселили еще шесть домов в Лосиноостровском, Нижегородском, Академическом районах, Северном Измайлове, Северном и Текстильщиках.

