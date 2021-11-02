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Город

17:18

В Марфине ввели в эксплуатацию новостройку по программе реновации

город реновация

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В районе Марфино ввели в эксплуатацию дом по программе реновации. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В двухсекционном здании обустроили подземную парковку и 88 квартир, в каждой из которых сделали улучшенную отделку.

Руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов рассказал, что здание облицовано светло-серой плиткой, а первый этаж – керамогранитными панелями. Кроме того, на фасадах установили декоративные корзины для кондиционеров.

"В вестибюле жилой части дома размещены колясочная, комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря и зона почтовых ящиков. Лифты грузоподъемностью 1 000 и 400 килограммов оборудованы визуальными и тактильными средствами информации", – говорится в сообщении.

В доме учитывали особенности маломобильных людей и родителей с колясками. Для их удобства вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла находятся на одном уровне.

Территорию вокруг дома озеленили, а во дворе установили детскую игровую площадку, зону отдыха, спортивные тренажеры, турники и брусья.

Ранее сообщалось, что в Бирюлеве Западном полностью завершилось расселение первого дома по программе реновации. Жители четырехэтажного дома на Булатниковской улице за три с половиной месяца оформили необходимые документы.

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