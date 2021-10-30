Дом по программе реновации ввели в эксплуатацию на Норильской улице

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Дом, построенный по программе реновации, ввели в эксплуатацию на северо-востоке столицы.

"В Лосиноостровском районе по адресу Норильская улица, владение 9 ввели в эксплуатацию дом для расселения", – приводятся слова руководителя департамента строительства Рафика Загрутдинова на портале мэра и правительства Москвы.

В материале говорится, что фасады здания отделали искусственным камнем с имитацией кирпичной кладки. На них установили короба для кондиционеров. В новостройке 114 квартир с улучшенной отделкой.

Первый этаж дома нежилой. Там можно будет открыть магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, а также детские кружки и секции. В вестибюле жилой части расположена колясочная, комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря, почтовые ящики.

Территорию возле дома благоустроили и озеленили. Во дворе оборудовали три площадки для детей и зону для занятий спортом.

Ранее для участников программы реновации ввели услугу онлайн-записи на прием к нотариусу. Она будет полезна в том случае, если один из собственников квартиры несовершеннолетний, ограниченно дееспособный или недееспособный.

Кроме того, для участников программы реновации появились еще две новые онлайн-услуги – запись на осмотр квартиры и запись на заключение договора. Они доступны зарегистрированным пользователям с полной учетной записью на mos.ru.